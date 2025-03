Messina, il gesto dei tifosi: raccolta fondi per permettere la trasferta a Cava de’ Tirreni

Il Messina non naviga in acque calme. Il club siciliano, alle prese con una società praticamente assente e con la mancanza dei pagamenti degli stipendi a calciatori e staff, che ha mosso anche minacce dai massaggiatori di non voler più lavorare, rischia di concludere la stagione in corso nel peggiore dei modi.

I tifosi del club peloritano, alla luce di questa situazione, stanno dimostrando ancora una volta il profondo legame che li lega ai colori e alla maglia: i supporters, infatti, hanno organizzato una raccolta fondi per permettere alla squadra di viaggiare verso Cava de’ Tirreni in vista del match contro la Cavese, in programma mercoledì 12 marzo e valido per la 31esima giornata.

Il Messina vive una situazione difficilissima anche sul campo: i siciliani, imbrigliati in zona playout, occupano attualmente la terzultima posizione in classifica, e la distanza dalla prima posizione utile per la salvezza diretta dista 10 punti. Il prossimo match è in programma sabato 8 marzo contro l’Avellino secondo a -5 dalla capolista Cerignola





