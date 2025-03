Sampdoria – Palermo, info settore ospiti: limitazioni per i tifosi rosanero

Sono previste limitazioni per i tifosi rosanero in merito alla vendita dei biglietti della gara tra Sampdoria e Palermo, in programma sabato 8 marzo alle ore 17.15. I residenti nella regione Sicilia possono acquistare solo ed esclusivamente tagliandi validi per il settore ospiti e solo se in possesso di fidelity card rilasciata dal club rosa. Il settore riservato ai tifosi ospiti ha una capienza di 2.032 posti.

Sampdoria – Palermo, info settore ospiti

Il prezzo intero del biglietto è 20 euro, mentre è prevista la promo donna, col ticket a 5 euro. Come da determinazione ministeriale n° 8/2025 del 26 febbraio 2025 i residenti nella regione Sicilia potranno acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Palermo F.C.”.

Il settore dedicato ai tifosi fidelizzati e residenti nella regione Sicilia è denominato “TL5”. I residenti fuori regione Sicilia potranno acquistare nel settore denominato “PL5”. Si precisa che i settori sono comunque comunicanti. U.C. Sampdoria consiglia ai tifosi ospiti, non residenti nella regione Sicilia, interessati ad acquistare biglietti nei settori ordinari (no ospiti) di scegliere il settore distinti o tribuna. Si sconsiglia vivamente l’acquisto in gradinata nord riservata alla tifoseria sampdoriana.





ATTENZIONE: I possessori di fidelity card prima di procedere all’acquisto devono censire la propria tessera selezionando la voce “AUTORIZZAZIONE TESSERE” che si trova nel menù indicato con tre barre orizzontali in alto a destra della home page del sito sampdoria.ticketone.it

I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili, con le limitazioni prima menzionate, a partire dalle ore 15.00 di lunedì 3 marzo e fino alle ore 19.00 di venerdì 7 marzo p.v. presso i seguenti punti vendita:

On-line su ticketone.it

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina)

INFO PARCHEGGIO OSPITI



Uscita consigliata: Genova Est. Parcheggio denominato “Piastra Genova Est”.

