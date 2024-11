Sampdoria, Sottil nel mirino delle critiche: i tifosi sognano Ranieri

Andrea Sottil è finito nel mirino dei tifosi della Sampdoria. Il popolo blucerchiato non ha digerito la sconfitta interna contro il Brescia e sta cominciando a criticare il tecnico, che ha preso il posto dell’esonerato Pirlo dopo sole tre giornate.

Come riporta “Il Secolo XIX”, i tifosi criticano sopratutto le scelte tattiche dell’allenatore. Sottil insiste sulla difesa a tre, che non viene molto apprezzata e che, secondo gran parte della tifoseria, non valorizza le potenzialità della rosa.

In questo contesto di incertezza, è emerso il nome di Claudio Ranieri. L’esperto allenatore – che ha più volte manifestato la voglia di tornare in panchina – gode di tanta stima e affetto da parte della tifoseria blucerchiata. Ranieri rappresenta per molti il profilo ideale per riportare stabilità e sicurezza alla Sampdoria e per orientare la squadra verso un ritorno in Serie A.





