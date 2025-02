Saric: “Mi rimetto in gioco. Nessun obiettivo per giugno”

Dario Saric, nuovo centrocampista del Cesena, si presenta in conferenza stampa dopo essersi trasferito in prestito dal Palermo durante la sessione invernale di calciomercato.

“La piazza la conosco bene perché da piccolo venivo a vedere le partite quando ero qua. Ho tanti bei ricordi del periodo passato qui – afferma – . L’ho voluto fortemente perché lo reputo un progetto serio, importante e che guarda al futuro. Era un’occasione per me di mettermi in gioco qua in Italia dopo l’esperienza all’estero”.

Saric è in prestito con diritto e obbligo di riscatto, ma non pensa al futuro: “Le mie ambizioni sono molto semplici: voglio fare il meglio possibile e cercare di raggiungere un buon numero di vittorie col Cesena, giocare ogni partita per vincere. Non riesco però a darmi adesso un obiettivo per giugno, preferisco ragionare settimana per settimana”.





