Foschi: “Pohjanpalo è un grande colpo, ma andava fatto qualcosa a centrocampo”

Rino Foschi, storico ex dirigente del Palermo, è intervenuto su TMW e ha commentato il calciomercato rosanero, lodando il ‘colpo’ Joel Pohjanpalo.

“In Serie B grande colpo del Palermo con Pohjanpalo. Non pensavo che il Venezia lo lasciasse partire, forse andava fatto qualcos’altro a centrocampo”, afferma.

Sul mercato in Serie B, dice: “Il Frosinone si è mosso molto bene, come il Cesena. Lo Spezia ha ingaggiato Lapadula, un grande colpo che classifica il suo mercato come il migliore della categoria. Bene anche il Pisa, peccato per il mancato arrivo di Provstgaard ma dinanzi le offerte della Serie A bisogna alzare le mani. La Samp ha cercato di rimediare agli errori estivi, ma è in difficoltà. E mi sarei aspettato qualcosa di più dalla Cremonese“.





