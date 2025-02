Godeas: “Pohjanpalo è un lusso per la B, il Palermo ambisce a grandi traguardi”

Denis Godeas, ex giocatore di Palermo e Venezia tra le altre, ha rilasciato un’intervista a news.superscommesse.it, commentando sopratutto il passaggio di Joel Pohjanpalo dal Venezia al Palermo.

“L’acquisto di Pohjanpalo dice tanto, perché questo attaccante è un lusso per una formazione che milita in Serie B. Anche gli arrivi di Audero e Magnani testimoniano che la società abbia desiderio di ambire ad altri traguardi – afferma – . La strada è piuttosto lunga e insidiosa, basta poco per stravolgere gli equilibri. C’è tutto il tempo e il modo per fare bene, con il pensiero di diversi giocare il tutto per tutto nei playoff”.

Godeas si è espresso anche sulla stagione disputata fin qui dal Palermo: “All’inizio di campionato, credo che fosse obiettivo di tutti quello di trovarsi in ben altre posizioni di classifica. Anche in città erano tante le aspettative, ma le cose sono andate in una direzione piuttosto lontana da quella prefissata”.





