Wisniewski: “Palermo, vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata”

Przemysław Wiśniewski, difensore polacco dello Spezia, è stato intervistato per il quotidiano “La Nazione” e ha parlato della prossima sfida, contro il Palermo.

“Faremo di tutto per riscattare la sconfitta dell’andata – afferma – . Siamo consci che sarà una gara molto difficile, nella quale dovremo lottare su ogni centimetro di campo per portare a casa l’intera posta in palio. Siamo consci del valore dell’avversario e della loro voglia di riscatto dopo le recenti sconfitte, ma con il nostro pubblico al fianco a spingerci potremmo contare sul dodicesimo uomo in campo e così nulla sarà impossibile.”

Il difensore ha parlato anche della fase difensiva, il punto forte dello Spezia, con soli 15 gol subiti: “Con i miei compagni abbiamo creato un muro difensivo davvero solido e forte, ma i meriti vanno condivisi con tutti i compagni a cominciare dagli attaccanti perché è dal loro sacrificio che si incomincia a difendere in maniera efficace. Siamo un gruppo davvero unito sia dentro che fuori dal campo e con un unico obiettivo in testa.”





