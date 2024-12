Sassuolo, Carnevali: “Berardi non è l’unico che ha richieste. Grosso non mi sorprende”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato prima dell’assemblea di Lega B, dove Paolo Bedin è stato eletto nuovo presidente. L’amministratore delegato dei neroverdi ha commentato questa prima parte di stagione molto positiva da parte della squadra di Fabio Grosso.

“Siamo solo agli inizi, c’è ancora tanto da fare. Non sono sorpreso da Grosso, le sue qualità umane e tecniche le conoscevo, e ho sempre creduto sia uno degli allenatori più bravi che ci siano. Se a gennaio ci chiederanno Berardi? Ogni anno riceviamo richieste, e credo possa non esserci solo Berardi al centro di richieste, faremo le giuste valutazioni al momento opportuno, sedendoci e capendo quello è: fa parte del buon senso questo, non c’è mai una netta presa di posizione. Ma ora siamo concentrati solo sul campionato”.

Carnevali ha anche commentato le voci su un suo possibile approdo alla Roma o al Milan esprimendosi così: “Le voci che mi accostano a Roma e Milan? Sono concentrato solo sull’impegno importante che ho davanti“.





