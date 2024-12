Palermo Futsal Club, battuto il Futsal Emiri (4 – 0). Primo posto in solitaria

Il Palermo Futsal vince contro il Futsal Emiri con un netto 4-0 grazie alle reti di Lopes, Franco, Pisani e La Fiura. Grazie a questa vittoria i rosa sono adesso primi in solitaria con 27 punti.

Si va all’intervallo sul parziale di 2 – 0 grazie alle reti di Lopes e Franco. Nella ripresa chiudono i conti le reti di Pisani e La Fiura.

Vittoria convincente contro un ottimo Futsal Emiri per il Palermo Futsal. Prossimo appuntamento previsto per sabato 21 dicembre alle ore 16:00. I ragazzi di mister Gentile faranno visita al Bonifato Alcamo, per l’ultima sfida del 2024.