Serie B, Paolo Bedin è il nuovo presidente di Lega

Paolo Bedin è il nuovo presidente della Lega B. L’assemblea elettiva ha deciso di cambiare il vertice dopo i sette anni con Mauro Balata alla guida. Bedin ha battuto proprio l’ormai ex presidente e l’altro candidato, Vittorio Veltroni.

Bedin è stato eletto alla terza votazione, dopo che Balata aveva ritirato la sua candidatura. L’esito delle votazioni, con la terza che ha richiesto un quorum di 11 voti su 20, ha visto Bedin riceverne quindici, contro i cinque di Veltroni.

Bedin, ex direttore generale della Serie B e più recentemente dimessosi dalla stessa carica nella Lega Pro, è una figura di spicco nel panorama calcistico italiano. Con un’esperienza di oltre 30 anni maturata tra istituzioni e club, Bedin ha ricoperto ruoli chiave, come quello di direttore generale del Vicenza ed è stato per quasi nove anni nella Lega di Serie B sotto la presidenza di Andrea Abodi.





Bedin si presenta come un profilo di raccordo tra club e istituzioni calcistiche, con l’obiettivo di favorire un posizionamento strategico della Lega nel sistema calcistico. “I club che mi hanno contattato credono che io sia il profilo ideale per dialogare con le istituzioni sportive e le componenti tecniche e federali”, aveva dichiarato Bedin.

