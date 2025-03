Sassuolo – Reggiana in tv e streaming: c’è la diretta gratis, canale, orario / Serie B

È il giorno del derby. Il Sassuolo capolista e imbattuto da sette gare affronta la Reggiana, che invece non vince dal 26 gennaio, giorno del successo contro il Palermo. Calcio d’inizio alle ore 19.30 di oggi, sabato 29 marzo. Ma dove vedere la partita in tv e in live streaming? Per l’occasione c’è la diretta gratis.

INFO TV E STREAMING SASSUOLO – REGGIANA: C’È LA DIRETTA GRATIS, CANALE, LINK

La partita è trasmessa in streaming da DAZN (QUI il link), la piattaforma che ha acquistato i diritti televisivi per trasmettere il campionato di Serie B. Per l’occasione è prevista la diretta gratis: i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

La gara si potrà seguire anche su LaB Channel, il canale della Serie B visibile su Amazon Prime Video. Come abbonarsi a LaB Channel? Gli abbonati a Prime Video possono attivare un’offerta speciale per un nuovo canale a 4,99 euro per i primi tre mesi, con un costo successivo di 9,99 euro. I non iscritti pagheranno subito la tariffa piena. Per abbonarsi, basta accedere alla sezione “Iscrizioni” sulla homepage di Prime Video, selezionare il canale desiderato e cliccare su “Iscriviti subito”, completando poi il pagamento con i dati richiesti.





COME VEDERE LA PARTITA SU UN TELEVISORE

Per vedere lo streaming su una tv serve una smart tv connessa a internet, una console supportata oppure un decoder Sky Q. Altrimenti va collegato il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione: per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare all’uscita HDMI il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando il cavo specifico.