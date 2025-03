PSG campione di Francia se… cosa serve per vincere la Ligue 1 con 7 giornate d’anticipo

Il PSG potrebbe laurearsi campione di Francia con ben sette giornate d’anticipo, conquistando così il suo tredicesimo titolo nazionale. La squadra di Luis Enrique, con Gianluigi Donnarumma a difendere i pali, scenderà oggi (sabato 29 marzo) in campo contro il Saint-Étienne (calcio d’inizio alle 19), ma tutti gli occhi saranno anche su Reims – Marsiglia e Monaco – Nizza. Una combinazione precisa di risultati potrebbe consentire ai parigini di festeggiare già questa sera. In caso di successo, il PSG potrà concentrare tutte le energie sulla Champions League, dove lo attende l’Aston Villa nei quarti di finale.

PSG a un passo dal trionfo aritmetico

Dopo 26 giornate, la classifica vede il PSG saldamente al comando con 69 punti, ben 19 in più rispetto al Marsiglia di Roberto De Zerbi, fermo a 50. Subito dietro, Monaco e Nizza inseguono con 48 punti. Con solo sette giornate rimanenti (21 punti disponibili), il campionato potrebbe già conoscere il suo padrone assoluto. La Ligue 1, come la Bundesliga, conta 18 squadre: un formato che rende possibile chiudere i giochi con largo anticipo se si verifica l’incastro perfetto di risultati.

Le combinazioni che portano al titolo già oggi

Per diventare ufficialmente campione di Francia al termine di questa giornata, il PSG deve vincere e salire a quota 72. Parallelamente, è necessario che il Marsiglia perda contro un Reims in piena corsa salvezza e che Monaco e Nizza pareggino nel confronto diretto. Solo così il vantaggio dei parigini diverrebbe matematicamente incolmabile per tutte le inseguitrici, rendendo le ultime sette giornate ininfluenti per la corsa al titolo.





Il primo verdetto potrebbe arrivare a marzo

Con PSG a 72, Marsiglia a 50 e Monaco/Nizza fermi a 49, nessuno potrebbe più raggiungere Donnarumma e compagni. Si tratterebbe del primo verdetto ufficiale della Ligue 1 2024/25, lasciando aperte le sfide per la qualificazione europea e per la salvezza. Un eventuale trionfo così precoce sarebbe l’ennesima conferma del dominio del club parigino in Francia.