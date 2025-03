Prandelli torna in Nazionale: ecco il nuovo ruolo dell’ex c.t.

Cesare Prandelli torna in Nazionale. L’ex commissario tecnico, dopo aver guidato l’Italia alla finale poi persa contro la Spagna a Euro 2012 e poi al deludente Mondiale del 2014, è vicino a firmare con la FIGC per il ruolo di direttore tecnico. I contatti sono già in stato avanzato e l’ufficialità dovrebbe arrivare verso giugno.

Per Prandelli, l’ultima esperienza da allenatore risale alla stagione 2020/21, quando era alla guida della Fiorentina. Il 13 marzo del 2023, però, l’allenatore ha annunciato il ritiro dalla carriera di tecnico. Ora, torna a lavorare con la Nazionale, ma in un ruolo diverso.

Prandelli lavorerà a stretto contatto con Maurizio Viscidi, che è il coordinatore delle nazionali giovanili. Mario Beretta, invece, dovrebbe prendere il posto di Demetrio Albertini, dopo le sue dimissioni da presidente del settore tecnico.





LEGGI ANCHE

SALERNITANA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI