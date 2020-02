A Torre Annunziata non c’è solo il presidente Mazzamauro a credere nel miracolo sportivo. Infatti Alessandro De Vena, autore del suo primo gol con gli oplontini nel match vinto contro il Licata, ha fatto capire che anche lo spogliatoio è consapevole che l’impresa potrebbe essere fatta.

‘Il Giornale di Sicilia’ riporta le sue parole: “Il Savoia come l’Avellino? Lo spero perché potrebbe essere un bel successo recuperare dal -7 in classifica. L’anno scorso non giocammo contro il Palermo ed eravamo a -10 – l’attaccante fa riferimento al suo periodo trascorso ad Avellino – ma ci possiamo ancora credere. Se riusciamo a portare avanti questa mentalità, allora possiamo crederci ancora di più”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI A&F

GAZZETTA – “IL PALERMO BABY RISOLVE PROBLEMI”

PALERMO – BIANCAVILLA, GLI HIGHLIGHTS

SERIE D, GLI HIGHLIGHTS DELLA 24a GIORNATA / VIDEO