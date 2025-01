Palermo, con la Juve Stabia non si può sbagliare: caccia al ‘tris’ casalingo

La seconda vittoria di fila al “Barbera” (non accadeva da febbraio 2024) ha fatto tornare il sorriso in casa Palermo. Ora i rosanero si trovano davanti la solita prova del nove: con la Juve Stabia è a caccia alla seconda vittoria di fila, che non è mai arrivata in questa stagione.

Il nuovo schieramento tattico disegnato da Dionisi, il 3-5-2, insieme ai gol del ritrovato capitano Brunori e il suo nuovo partner d’attacco Le Douaron, hanno contribuito a diffondere un cauto entusiasmo che dopo un periodo particolarmente difficile.

La parola d’ordine è ancora una volta ‘continuità’, un fattore determinante per accorciare la classifica, un valore che sino a questo momento il Palermo non è mai stato capace di mettere sul campo.





La sfida odierna mette i rosanero di fronte all’ennesimo esame di maturità stagionale: al “Barbera” arriva una Juve Stabia forte del proprio quinto posto in campionato e che, nonostante una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre, si preannuncia come un avversario impegnativo.

Il cammino della Juve Stabia

La Juve Stabia di Pagliuca ha sin qui collezionato 30 punti in 21 giornate di campionato, alla luce di sette vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte, uno score che vale l’attuale quinto posto in graduatoria. Sono tre i punti di vantaggio sul Palermo, che ha nella quinta posizione un obiettivo realistico.

Lontano dalle mura amiche le “Vespe” hanno messo a referto tre vittorie, sei pareggi e due sconfitte segnando dodici gol e subendone altrettanti. Le ultime tre partite hanno riservato ai gialloblu due pareggi (Spezia e Frosinone) e una sconfitta (Reggiana), mentre l’ultima vittoria risale al 22 dicembre scorso (1 – 0 contro il Cesena).

Nel precedente turno di campionato la truppa di Pagliuca ha fatto visita allo Spezia in una gara dal sapore d’alta classifica. La partita è terminata 1 – 1 e la Juve Stabia è tornata a casa con un punto prezioso in un campo parecchio ostico.

Le fortune delle “Vespe” fin qui sono passate principalmente per le reti del bomber Adorante (seguito anche dal Palermo in chiave mercato in questa sessione), sin qui autore di otto gol e un assist. In attacco ha contribuito alla causa anche Candellone, con le sue tre marcature, le stesse del difensore centrale Folino.

