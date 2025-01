(AGGIORNATO IL 16 GENNAIO, ORE 11.42). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Juve Stabia, match valido per la 22a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento domenica 19 gennaio, alle ore 15, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Pierozzi (Diakité), Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Le Douaron.

Indisponibili: Gomis, Di Bartolo, Di Mariano, Insigne





Squalificati: /

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Folino, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Buglio, Leone, Fortini; Pierobon, Candellone; Adorante.

Indisponibili: Mosti, Zuccon

Squalificati: Gerbo

Alessi Dionisi dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Modena. Il tecnico ha pochi dubbi per la gara con la Juve Stabia, si continua a lavorare sul nuovo sistema di gioco, il 3-5-2. Da segnalare l’importante recupero di Blin, che potrebbe essere convocato e andare in panchina, mentre è in dubbio Di Francesco. Ancora out Insigne, oltre ai lungodegenti Gomis, Di Bartolo e Di Mariano.

DIFESA

In porta dovrebbe tornare Desplanches, nonostante la buona prestazione di Sirigu col Modena. Conferme per il terzetto difensivo: Baniya gioca sul centrodestra, Nikolaou al centro e Ceccaroni sul centrosinistra.

CENTROCAMPO

Dubbio sulla fascia destra: è ballottaggio tra Pierozzi (titolare col Modena) e Diakité (in crescita dopo aver recuperato dal trauma oculare). Segre, Gomes e Ranocchia dovrebbero essere riproposti nei loro ruoli, mentre a sinistra c’è Lund.

ATTACCO

Entrambi gli attaccanti sono andati in gol contro il Modena, difficile cambiarli. Confermati, quindi, Brunori e Le Douaron, la nuova coppia offensiva del Palermo. Henry va panchina. Si attende un possibile rinforzo dal calciomercato.

LEGGI ANCHE

RANOCCHIA: “SI POTEVA FARE MEGLIO”