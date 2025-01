Calciomercato Palermo, obiettivo attaccante: piace Adorante, si segue Borrelli

Uno degli obiettivi di mercato del Palermo è l’attaccante. La società rosanero sta ricercando un profilo che possa completare il reparto alla luce del cambio di sistema di gioco, col passaggio al 3-5-2 ‘puro’.

Tra i nomi seguiti c’è Andrea Adorante della Juve Stabia. Sul giocatore, però, è molto forte la concorrenza, anche dalla Serie A. Resta nei radar anche Gennaro Borrelli del Brescia. Quest’ultimo, già accostato al Palermo in estate, potrebbe essere ceduto dal presidente Cellino con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Al momento, in organico ci sono tre punte vere: Brunori, Henry e Le Douaron. Insigne e Di Francesco possono essere utilizzati come jolly (anche se il primo potrebbe essere ceduto). Appuah è in uscita, dovrebbe partire in prestito. Di Mariano è ai box ma anche lui, al rientro, può giocare a tutta fascia. Serve quindi una quarta punta per completare il reparto ed è questo uno dei principali obiettivi di mercato del Palermo.





