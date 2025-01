Palermo – Juve Stabia, i convocati di Pagliuca: quattro indisponibili

Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, ha convocato 23 giocatori per la trasferta di Palermo.

L’allenatore, che non sarà in panchina per squalifica, non potrà contare su quattro giocatori. Sono tre gli indisponibili per problemi fisici (Andreoni, Di Marco e Zuccon), mentre Gerbo è squalificato.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: 1 Matosevic, 16 Signorini, 20 Thiam





Difensori: 2 Quaranta, 3 Rocchetti, 4 Ruggero, 6 Bellich, 13 Baldi, 15 Floriani Mussolini, 23 Folino, 24 Varnier, 29 Fortini

Centrocampisti: Buglio, 10 Pierobon, 14 Meli, 37 Maistro, 55 Leone, 98 Mosti

Attaccanti: 9 Adorante, 17 Morachioli, 18 Sgarbi, 11 Piscopo, 27 Candellone

Indisponibili: Andreoni, Di Marco, Zuccon.

Squalificati: Gerbo, Pagliuca (allenatore), Petrazzuolo (allenatore dei portieri)

