Palermo – Juve Stabia, i convocati di Dionisi: tornano Blin e Di Francesco

Sono 24 i convocati di Alessio Dionisi per Palermo – Juve Stabia, gara valida per la 22a giornata di Serie B, in programma domenica 19 gennaio alle ore 15.

Due rientri importanti tra i rosanero: Blin e Di Francesco tornano in lista. Dionisi l’aveva annunciato in conferenza stampa: il centrocampista francese rientra dal lungo stop e va in panchina; c’è anche Di Francesco, che ha smaltito l’ultimo infortunio.

Ancora out Insigne, oltre ai lungodegenti Gomis, Di Bartolo e Di Mariano.





LA LISTA DEI CONVOCATI

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

14 Vasic

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Saric

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu

63 Cutrona

