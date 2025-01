Palermo – Juve Stabia, Dionisi in conferenza stampa / LIVE

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juve Stabia.

ORE 11.01 – “Ho visto il giusto atteggiamento, sono positivo in vista della gara. Siamo sulla strada giusta. Io parlo, ma poi la conseguenza devono essere i fatti. La squadra mi sta piacendo, ma ci deve piacere con la Juve Stabia. Vogliamo dare continuità e migliorare la classifica. Rispettiamo l’avversario, la classifica va guardata e la Juve Stabia ha tre punti in più di noi”.

ORE 11.03 – “Di Francesco è molto duttile, può ricoprire più ruoli. Non lo vedo centrocampista, ma seconda punta ed esterno sì. Sirigu o Desplanches? Abbiamo recuperato Sebastiano e ritrovato Salvatore. Posso scegliere tra due ed è una cosa importante. Penso già di sapere chi giocherà con la Juve Stabia. Il portiere è un ruolo delicato”.





ORE 11.05 – “Calciomercato? È un periodo ‘bollente’ che porta un po’ di bugie. Alcuni nomi non sono veri. Vedo una squadra che ha l’atteggiamento giusto. Se arriverà qualcuno, bene. L’organico è attrezzato, il gruppo è quello che più conta in questa categoria. Se deve arrivare qualcuno, deve rispettare il collettivo”.

ORE 11.07 – “Per me la cosa importante è mettere i giocatori nelle condizioni di determinare. Si continuerà in questa direzione. Possiamo scegliere tra vari sistemi di gioco, abbiamo fatto dei cambiamenti. Non escludo che potremmo tornare a difendere con la difesa a 4. Dipende non solo dal mercato ma dalle caratteristiche dei giocatori e la partita che affronteremo”.

ORE 11.08 – “Sto vedendo bene la squadra. Mi è piaciuta più delle altre volte dopo un risultato positivo. Dobbiamo confermare quello che c’è di buono. La settimana è stata interpretata bene, con la Juve Stabia sarà decisivo l’approccio. Continuità dei giocatori? Dipende dalle loro condizioni fisiche, l’esempio è Pierozzi, che ha avuto tanti problemi fisici. La volontà è quella di valorizzare tutto il parco calciatori. Non è che squadra che fa bene, gioca; dipende dagli allenamenti settimanali”.

ORE 11.11 – “Con Osti parliamo, ma ieri abbiamo parlato della Juve Stabia. Del mercato ne parlo col direttore, poi le scelte le fa lui. L’allenatore deve pensare alla squadra. Non voglio parlare di calciomercato. Le porte non sono chiuse a nessuno, ma il gruppo è la priorità. Se non dovesse arrivare nessuno, siamo già una squadra buona”.

ORE 11.13 – “La Juve Stabia è organizzata e ha entusiasmo, non avrà nulla da perdere. Non sarà una gara facile, all’andata i campani hanno fatto una prestazione gagliarda. La classifica a questo punto non è bugiarda. Rispettiamo l’avversario e dovremo essere bravi in fase difensiva. Gli attaccanti? Le Douaron può giocare in più ruoli, è quello che attacca gli spazi. Henry è bravo spalle alla porta, Brunori può fare sia la prima che la seconda punta, è un 9 e un 10. Senza Le Douaron possiamo avere meno profondità, Brunori è quello che ha più tecnica e fiuto del gol. Un sogno sarebbe farli giocare tutti e tre insieme. Di Francesco rientra ed è importante”.

ORE 11.16 – “Con la Juve Stabia vogliamo vincere. La gara col Modena è stata difficile, la squadra mi è piaciuta di più nel secondo tempo. Dobbiamo ripartire dalla settimana che abbiamo fatto. Vogliamo vincere per dare continuità. Dobbiamo crescere in mentalità, a prescindere da come si sviluppa la partita. Veniamo da un sospiro di sollievo, ora dobbiamo essere ancora più equilibrati in campo. Col Modena non abbiamo avuto paura di vincere”.

ORE 11.19 – “Blin? Il suo rientro è la notizia più bella della settimana. È un ragazzo positivo, con personalità. La sua assenza si è sentita, lui è importante nel gruppo. Con la Juve Stabia sarà a disposizione, ma non dall’inizio. È arrivato già allenato, può dare una mano alla squadra”.

