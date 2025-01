Palermo – Juve Stabia, Dionisi in conferenza stampa / VIDEO

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, si è dichiarato soddisfatto dell’atteggiamento della squadra e fiducioso per la sfida contro la Juve Stabia, evidenziando l’importanza di mantenere continuità e determinazione per migliorare la classifica. Ha riconosciuto il valore dell’avversario, sottolineando la necessità di affrontare la gara con il giusto approccio per ottenere risultati positivi.

Il tecnico ha elogiato la versatilità di alcuni giocatori, come Di Francesco, e ha accolto con entusiasmo il rientro di Blin, considerato fondamentale per il gruppo. Ha spiegato di avere valide alternative per il ruolo di portiere, con Sirigu e Desplanches, e di essere pronto a modificare il sistema di gioco in base alle caratteristiche della rosa. Sul calciomercato, Dionisi ha ribadito che ogni eventuale nuovo arrivo dovrà rispettare l’equilibrio della squadra, lasciando le decisioni al direttore sportivo Carlo Osti.

Dionisi ha espresso fiducia nel potenziale offensivo della squadra, elogiando Brunori, Henry e Le Douaron, e auspicando di farli giocare insieme. Ha apprezzato anche la solidità di Lund e sottolineato l’impegno per migliorare l’intesa tra i giocatori, essenziale per affrontare con successo le prossime sfide.





LEGGI ANCHE

DIONISI: “VOGLIAMO VINCERE PER DARE CONTINUITÀ”