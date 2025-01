Balotelli sempre più lontano dal Genoa: futuro in Serie B?

Mario Balotelli e il Bari potrebbero essere protagonisti di un intreccio di mercato in questa sessione di gennaio. Dopo un’esperienza poco incisiva con il Genoa, dove ha collezionato appena 56 minuti in campo e non è riuscito a guadagnarsi spazio con il tecnico Patrick Vieira, il futuro dell’attaccante sembra incerto. La mancata convocazione per la gara contro la Roma e presunti problemi muscolari – o diplomatici, secondo altre fonti – hanno alimentato voci di un possibile trasferimento.

Il Bari, alle prese con gravi difficoltà in attacco dovute agli infortuni di Andrija Novakovich e Kevin Lasagna, avrebbe sondato la possibilità di ingaggiare Balotelli. Il club pugliese vede in lui un rinforzo di esperienza e qualità per il reparto avanzato, ma il giocatore, classe ’90, avrebbe inizialmente declinato l’offerta, non mostrando interesse a scendere in Serie B. Tuttavia, il mercato è imprevedibile e la situazione potrebbe evolversi negli ultimi giorni della sessione.

Resta da vedere se Balotelli, non nuovo a decisioni inaspettate, sarà disposto a rivalutare la proposta. Al momento, il Bari rimane in attesa, con la speranza che la pista non sia del tutto chiusa. Le prossime ore saranno decisive per comprendere se questa suggestione di mercato si concretizzerà o se Balotelli punterà su altre destinazioni. Per il classe ’90, un’eventuale esperienza in Serie B potrebbe rappresentare l’occasione per ritrovare spazio e continuità in campo.





