Juve Stabia, il vice allenatore: “Palermo costruito per vincere. Gara difficilissima”

Il vice allenatore della Juve Stabia, Nazzareno Tarantino, interviene in conferenza stampa al posto dello squalificato Guido Pagliuca per presentare la sfida contro il Palermo.

“Andremo ad affrontare una gara difficilissima, contro una squadra che era stata costruita per un campionato di vertice. Andiamo con umiltà cercando di mettere in pratica ciò che abbiamo provato in settimana”, afferma Tarantino.

“Il gruppo è la forza da un anno e mezzo, cercheremo con le nostre forze di fare un ottima prestazione. Quaranta è un ragazzo che si è messo subito a disposizione e sicuramente ci darà una mano in futuro, si è integrato benissimo in gruppo ed è a disposizione. Dopo la partita di La Spezia abbiamo avuto qualche defezione, Pagliuca farà delle valutazioni in base alla condizione dei ragazzi e a ciò che hanno prodotto in allenamento”.





