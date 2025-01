Juve Stabia, rinforzo in vista del Palermo: arriva Quaranta / UFFICIALE

La Juve Stabia si rinforza con un nuovo difensore. I gialloblù hanno depositato il contratto di Danilo Quaranta, centrale che arriva dall’Ascoli a titolo definitivo.

Quaranta è un difensore centrale classe 1997. Con la maglia dell’Ascoli ha collezionato quest’anno dieci presenze in Serie C. Per lui sei anni in bianconero e una breve esperienza in prestito con la maglia del Catanzaro. Quaranta può giocare anche nel ruolo di terzino sinistro.

Il difensore potrebbe essere convocato dall’allenatore della Juve Stabia, Guido Pagliuca, per la sfida di domenica al “Barbera” contro il Palermo.





