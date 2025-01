Calciomercato Serie B: Azzi va alla Cremonese, Quagliata piace al Catanzaro

In casa Cremonese arriva un rinforzo dalla Serie A: i grigiorossi hanno chiuso la trattativa per Paulo Azzi dal Cagliari. L’esterno arriva alla corte di Stroppa a titolo definitivo.

Azzi, esterno sinistro classe 1994, lascia il Cagliari dopo due stagioni. L’esterno era arrivato dal Modena durante il mercato invernale del 2023. Con la maglia dei rossoblù ha collezionato 31 presenze ma soltanto sei quest’anno in campionato. Prima di andare in Sardegna era stato molto vicino al Palermo, la trattativa era praticamente chiusa.

L’arrivo di Azzi spingerà la Cremonese a valutare la cessione di uno degli esterni attualmente in rosa. Il principale indiziato è Giacomo Quagliata, classe 2000. L’esterno italiano piace al Catanzaro. Per lui quest’anno in campionato 11 presenze senza mai partire titolare. Il giocatore allo stesso tempo piace al Lech Poznan, club polacco.





