Calciomercato, Salernitana e Cesena in corsa per Saric

Dario Saric, centrocampista bosniaco in uscita dal Palermo, è al centro di un duello di mercato tra Salernitana e Cesena.

La Salernitana aveva raggiunto un accordo verbale con il giocatore, ma sta temporeggiando a causa delle richieste economiche del club siciliano, superiori ai due milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Anche il Cesena, inizialmente interessato, si è mostrato riluttante ad accettare tali condizioni, complicando ulteriormente la trattativa.

Nonostante l’interesse concreto, la strategia della Salernitana è attendista: il club campano spera che l’ultima settimana di mercato porti a una riduzione delle pretese del Palermo. Nel frattempo, la dirigenza valuta alternative, tra cui una trattativa con il Bologna per Baldursson, che potrebbe coinvolgere Giulio Maggiore in uno scambio di prestiti. L’obiettivo è rinforzare il centrocampo con un giocatore di qualità senza compromettere il bilancio.





Il Cesena, dal canto suo, non ha abbandonato del tutto la pista Saric, ma sta monitorando altre opzioni dopo aver considerato elevata la richiesta economica del Palermo. I bianconeri restano in agguato, pronti a tentare il colpo qualora il prezzo scendesse, in linea con le proprie possibilità finanziarie.

