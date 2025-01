Lupo: “Palermo – Juve Stabia? Mi aspetto una partita molto bella”

Fabio Lupo, ex direttore sportivo di Palermo e Juve Stabia, è stato intervistato per stabiachannel.it e ha parlato della sfida tra le sue due ex squadre, che si affronteranno domenica al “Barbera”.

“Mi aspetto una partita molto bella – dichiara – . Il Palermo ha qualità nel suo organico e ci sarà come sempre un pubblico spettacolare a incitarlo. La squadra di Dionisi, nonostante le difficoltà, ha dimostrato che tende giocare a calcio. Dall’altra c’è una squadra che sa giocare a calcio e fino ad adesso la Juve Stabia ha sempre giocato partite spettacolari. Mi aspetto una bella partita, ricca di confronti tecnico-tattici anche per la qualità degli allenatori”.

Lupo ha poi commentato la stagione fin qui altalenante del Palermo di Dionisi: “Obiettivamente molto al di sotto delle potenzialità dell’organico e delle aspettative della piazza. Anche per le capacità del tecnico. Il campionato dei rosanero, sia per le aspettative, che per il valore della rosa, sta andando al di sotto. C’è stato un cambio sulla direzione tecnica, qualche mugugno sulla scelta dell’allenatore. Non è la stagione che a Palermo si attendeva e che obiettivamente è nelle potenzialità di questo organico”.





