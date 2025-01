Calciomercato, il Palermo fa sul serio per Borrelli

Il Palermo ha messo nel mirino Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 del Brescia, per rinforzare il proprio reparto offensivo. Carlo Osti, nuovo direttore sportivo dei rosanero, ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore per chiudere l’operazione al più presto.

Borrelli, con il suo fisico imponente e l’esperienza nella categoria, è considerato il profilo ideale per migliorare la squadra di Alessio Dionisi. Tuttavia, il Brescia non sembra intenzionato a cederlo senza prima trovare un sostituto, valutando alternative come Matteo Rover del Südtirol e Manuel De Luca della Cremonese.

Il trasferimento del centravanti resta dunque in stand-by, ma il Palermo è determinato a portare a termine l’operazione. Borrelli, che sta faticando nella stagione attuale con il Brescia, potrebbe trovare una nuova opportunità in Sicilia. Per il club rosanero, il giovane rappresenta un investimento per rafforzare la squadra in vista di una seconda parte di stagione cruciale.





Parallelamente, il Brescia deve valutare le proprie mosse sul mercato per rendere possibile la partenza di Borrelli. La dirigenza lombarda, dopo aver riscattato il giocatore dal Frosinone, deve ponderare l’eventualità di lasciarlo andare, soprattutto in una stagione già complicata.

LEGGI ANCHE

PALERMO – JUVE STABIA, LE PROBABILI FORMAZIONI