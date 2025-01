Manchester City, rinnovo storico per Haaland: ha firmato per 10 anni

Erling Haaland ha firmato un nuovo contratto decennale con il Manchester City, legandosi al club fino al 2034. Un rinnovo storico, sia per la durata inusuale che per le cifre astronomiche (secondo indiscrezioni il suo stipendio ammonterebbe ora a circa 500.000 sterline a settimana, 26 milioni di sterline lordi annui).

Arrivato dal Borussia Dortmund nell’estate del 2022, il 24enne attaccante norvegese ha avuto un impatto straordinario, diventando uno dei migliori calciatori al mondo. Nella sua prima stagione, Haaland ha guidato il City verso uno storico Triplete, segnando 52 gol in tutte le competizioni e stabilendo il record di 36 reti in una sola stagione di Premier League, guadagnandosi premi prestigiosi come il PFA Player of the Year e il Premier League Golden Boot.

La stagione successiva, nonostante un infortunio di due mesi, Haaland ha continuato a brillare, contribuendo con 38 gol in 45 partite e permettendo al City di diventare la prima squadra maschile inglese a vincere quattro titoli consecutivi di massima serie. Quest’anno, nella stagione 2024/25, il norvegese ha già segnato 21 gol in 28 presenze complessive, consolidando il suo ruolo di pilastro dell’attacco.





Riflettendo sul rinnovo, Haaland ha dichiarato il suo entusiasmo per il futuro al City, lodando il club, i compagni di squadra e lo staff tecnico per aver creato un ambiente che lo spinge a dare il massimo. Determinato a crescere ulteriormente, il norvegese punta a contribuire a nuovi successi per il club.

Il direttore sportivo Txiki Begiristain ha sottolineato l’impegno del City nei confronti di Haaland e l’importanza del suo talento e professionalità, preannunciando un futuro brillante per l’attaccante.

