Torre del Grifo, nessuna soluzione: andata deserta anche la sesta asta

Ancora nessuna soluzione per il “Torre del Grifo Village”, ex centro sportivo del Catania. La sesta asta, con scadenza il 15 gennaio 2025, è andata deserta nonostante il prezzo base ridotto a 8,1 milioni di euro e un’offerta minima di 8 milioni di euro.

Torre del Grifo ha visto finora sei aste fallite, nonostante i ripetuti ribassi rispetto alla prima asta del gennaio 2023, che partiva da un prezzo base di 28,9 milioni di euro. Il vicepresidente del Catania, Vincenzo Grella, ha dichiarato che il patron Rosario Pelligra sta esplorando altre opzioni per il futuro del club.

Il complesso, inserito nelle aste telematiche, è un’ampia struttura polifunzionale con numerosi servizi: quattro campi da calcio, un sottocampo, due piscine coperte, un resort con tre suite, foresteria, uffici direzionali e ampi spazi tecnici. Torre del Grifo rappresenta un’opportunità unica per gli investitori, ma il calo progressivo del valore d’asta evidenzia le difficoltà nel trovare un acquirente interessato.





Lo ‘storico’ delle aste

Le prime due aste, nel gennaio e aprile 2023, erano state proposte a prezzi significativamente più alti: la base di partenza era rispettivamente di 28,9 milioni e 21,7 milioni di euro. Entrambe sono andate deserte, portando a un terzo tentativo nel giugno 2023 con un prezzo base ulteriormente ribassato a 15,2 milioni di euro. Tuttavia, anche la terza asta ha fallito, così come la quarta e la quinta, tenutesi rispettivamente a luglio e novembre, con una base di partenza ridotta a 10 milioni di euro.

Nonostante l’ulteriore ribasso a 8,1 milioni di euro per la sesta asta, l’immobile non è stato ancora aggiudicato. La curatela fallimentare potrebbe dover procedere con ulteriori riduzioni di prezzo o valutare soluzioni alternative per facilitare la vendita. Nel frattempo, il futuro di Torre del Grifo e il suo utilizzo rimangono incerti, lasciando un punto interrogativo sul destino di un complesso così iconico per il Catania e i suoi tifosi.