Juve Stabia, Pagliuca non sarà in panchina contro il Palermo: ecco perché

Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, non sarà in panchina per la partita col Palermo, in programma domenica 19 gennaio alle ore 15. Il tecnico è stato squalificato dal Giudice Sportivo.

Pagliuca, espulso durante la gara contro lo Spezia, è stato squalificato per due giornate “per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Pagliuca, quindi, non sarà in panchina per la partita contro la squadra di Dionisi. “Sono dispiaciuto perché erano 21 partite che non prendevo un’espulsione. Mi dispiace che soprattutto domenica non sarò a Palermo con la squadra“, queste le sue dichiarazioni dopo il pari con lo Spezia.





