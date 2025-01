Giudice Sportivo, stangate per Brescia e Reggiana dopo gli episodi razzisti

Il Giudice Sportivo ha deciso di intervenire con la mano pesante dopo gli episodi di razzismo accaduti durante l’ultima giornata di Serie B. Sono state comminate multe considerevoli a Brescia e Reggiana.

Il Brescia è stato multato di 12mila euro “per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, a causa di un coro discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, costretto l’Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto; come da protocollo, veniva effettuato l’annuncio del comunicato contro la discriminazione; i sostenitori del predetto coro erano quantificati dai collaboratori della Procura federale per l’8% dei tifosi presenti nel settore”.

La Reggiana è stata multata di 10mila euro “per avere una decina di propri sostenitori, al 39° del primo tempo, a causa di espressioni discriminatorie rivolte ad un calciatore della squadra avversaria, costretto l’Arbitro a sospendere la gara per alcuni minuti; per avere inoltre un suo sostenitore, al 27° del primo tempo, lanciato una scarpa sul terreno di giuoco”.





