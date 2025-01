Serie B, episodi di razzismo durante Reggiana – Bari e Brescia – Sampdoria

Episodi di razzismo si sono verificati durante Reggiana – Bari e Brescia – Sampdoria, gare valide per la 21a giornata di Serie B. I ‘bersagli’ sono stati Mehdi Dorval del Bari e Ebenezer Akinsanmiro della Sampdoria.

Il VAR è stat protagonista del match tra Reggiana e Bari, con l’annullamento di un gol di Portanova al 21’ per un fallo di Reinhart su Benali. La decisione ha cambiato il corso della partita, generando tensioni tra tifosi e giocatori. Oggetti sono stati lanciati in campo, incluso una scarpa, e Dorval è stato vittima di insulti razziali, portando alla sospensione del gioco per oltre sei minuti.

Nonostante gli sforzi di arbitro e giocatori per riportare la calma, l’atmosfera è rimasta tesa. Un messaggio generico diffuso allo stadio ha cercato di placare gli animi, ma Dorval ha reagito sui social, condannando fermamente gli insulti ricevuti e ribadendo che tali comportamenti non rappresentano la città.





Un episodio simile si è verificato durante Brescia – Sampdoria, dove Akinsanmiro è stato bersaglio di cori razzisti dopo un gol di Coda. In risposta, il giocatore ha mimato il gesto della scimmia, un atto che ha portato all’ammonizione da parte dell’arbitro Massa. Visibilmente agitato, è stato sostituito poco dopo dall’allenatore Leonardo Semplici, che ha cercato di consolarlo con un abbraccio, mentre il giocatore applaudiva ironicamente il pubblico.