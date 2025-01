Kjaer annuncia il ritiro, col Palermo i primi passi in Italia

Simon Kjaer, ex difensore del Palermo, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Il difensore danese era rimasto svincolato la scorsa estate, dopo aver concluso la sua esperienza al Milan.

Durante un’intervista a TV 2 Sport, Kjaer ha dichiarato: “Adesso è davvero il momento giusto per chiudere questo capitolo. Non è una decisione che ho preso dopo l’estate, ma a cui avevo pensato prima dell’Europeo. Nell’autunno scorso avevo capito che il mio tempo a Milano forse stava per finire”.

Kjaer ha mosso i primi passi della sua carriera italiana a Palermo. Il danese è arrivato in Sicilia nel mercato invernale del 2008, quando il Palermo lo acquistò per tre milioni dal Midtjylland. Nella stagione 2009/2010 diventò un titolare inamovibile e con la maglia rosanero,sfiorò la qualificazione in Champions League, chiudendo al quinto posto in campionato. In totale il difensore ha collezionato 62 presenze e cinque gol con la maglia rosanero.





Dopo l’esperienza al Palermo, Kjaer ha vissuto molti trasferimenti tra cui: Wolfsburg, poi il ritorno in Italia in prestito alla Roma, poi in Francia al Lille, in Turchia al Fenerbahce, in Spagna al Siviglia e poi le ultime due esperienze in Italia, prima nella stagione 2019/20 alla corte dell’Atalanta di Gasperini, ma anche qui sarà l’esperienza sarà sfortunata, e poi al Milan, dove rimarrà per quattro stagioni, conquistando lo scudetto nella stagione 2021/22.

