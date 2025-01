Trapani, i tifosi contestano la squadra. Antonini: “Sono allibito”

Dopo la sconfitta contro il Crotone, fuori dallo stadio Provinciale è andato in scena un confronto acceso tra i rappresentanti della Curva e i giocatori del Trapani. Nei video circolati online, il capitano della squadra ascolta in silenzio le critiche, spesso dai toni accesi, degli ultras.

I tifosi hanno lamentato lo scarso impegno della squadra, chiedendo maggiore dedizione sul campo e condannando distrazioni e svaghi. Il tecnico Ezio Capuano è stato escluso dalle critiche, a differenza dei suoi predecessori. Gli ultras hanno esortato i giocatori a “onorare la maglia” o, in alternativa, a lasciare il club.

Il presidente Valerio Antonini è intervenuto con un messaggio sul suo profilo X: “Cari tifosi, oggi abbiamo imparato tante cose. Io da Presidente e voi da tifosi. Le vittorie possono nascere anche da momenti come questi. Se la squadra saprà reagire come deve, allora ne usciremo più forti”. Antonini ha riconosciuto le difficoltà affrontate, sottolineando che alcuni giocatori hanno giocato nonostante la febbre e che nuovi innesti sono previsti a breve.





Antonini si è mostrato determinato, utilizzando toni severi: “Evviva la sconfitta di oggi, perché ha fatto aprire gli occhi a chi indossa la maglia. Ora non si scherza più: i giocatori sono responsabilizzati e consapevoli di cosa non devono fare. Allo stesso tempo, chi mette in campo giocatori in condizioni non idonee sarà chiamato a rispondere”. Il presidente ha comunque espresso fiducia nel futuro, sottolineando che il Trapani è in semifinale di Coppa Italia e a soli due punti dal Catania, nonostante le difficoltà recenti.

Sul tema della contestazione, Antonini ha aggiunto: “Non ammetto certi comportamenti. Sono allibito. Il livore e l’odio non portano a nulla. Stiamo programmando nuovi acquisti per il modulo di Capuano e abbiamo ancora obiettivi importanti. Se alla prima difficoltà si reagisce così, stiamo messi bene”. Un appello, dunque, a tifosi e squadra per ritrovare serenità e concentrazione.

LEGGI ANCHE

TRAPANI IN SILENZIO STAMPA