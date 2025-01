Trapani, silenzio stampa dopo la pesante sconfitta col Crotone

Per decisione del presidente Valerio Antonini, il Trapani ha scelto il silenzio stampa dopo la pesante sconfitta subita contro il Crotone.

Una decisione che riflette la delusione e l’amarezza per la prestazione della squadra, apparsa sottotono e priva di ritmo. Al termine della gara, nessun commento è arrivato dai granata, mentre il Crotone, per rispetto alla memoria del medico sociale recentemente scomparso, ha anch’esso evitato dichiarazioni.

La partita è stata segnata dai fischi dei tifosi al Provinciale, che hanno accompagnato i dieci giocatori rimasti in campo dopo l’infortunio di Zuppel. Il Trapani è sembrato incapace di contrastare un Crotone solido in difesa e letale in attacco. La squadra calabrese ha chiuso la pratica già nel primo tempo, con tre reti in rapida successione: Giron al 26’, Tumminello al 31’ e Gomez al 39’. Un crollo che ha mandato in frantumi i sogni di gloria dei granata.





Nella ripresa, il Trapani, rimasto in dieci per l’impossibilità di effettuare ulteriori cambi, ha mostrato ancora più confusione, senza riuscire a sfruttare le poche occasioni create. La mancanza di coordinamento e incisività ha reso impossibile qualsiasi tentativo di rimonta.