Brunori: “Ora mi sento al centro del progetto, non solo a parole. Riparte il nostro campionato”

“Per me vale tanto tornare al gol e soprattutto aver portato la vittoria a casa“. La soddisfazione di Brunori dopo la vittoria contro il Modena. Il capitano del Palermo parla velatamente dei malumori del passato: un capitolo chiuso.

“Adesso mi sento veramente al centro del progetto, sono contento – afferma -. Il gol è stata una liberazione personale e della squadra. I miei compagni non si meritano quello che abbiamo subito. Sappiamo che bisogna dare di più, da oggi riparte il nostro campionato”.

“La verità è che io sono qua e non voglio parlare di quello che è stato – prosegue -. Sono qua e non vedo l’ora di giocare ancora per tanto tempo con il Palermo. Mi metto a disposizione come ho sempre fatto. Con Le Douaron c’è sintonia ma anche con Henry, sappiamo di giocare veramente bene. Sono contento che ha fatto gol anche Jeremie, è un giocatore importante. Ora abbiamo un’altra opportunità in casa”.





“Spero di segnare quei gol che bastino per raggiungere l’obiettivo comune. Il gol per un attaccante non è tutto ma è fondamentale. Penso anche per la squadra”. Infine, torna sui recenti malumori. “Per un giocatore quando manca la fiducia con i fatti, non a parole, è tutto. Accetto ogni decisione ma non sono stati mesi facili per me, per niente. Ho affrontato tutto con la massima serenità. L’importante è che sono qua e che vesto la maglia del Palermo“.

