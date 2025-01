Dionisi: “Questo è un Palermo con rinnovato entusiasmo. Brunori? Mai avuti problemi con lui”

Torna a splendere la luce a Palermo dopo la sosta e il cambio di ds con l’arrivo di Osti. I rosanero battono il Modena 2 – 0 e Dionisi, intervenuto nel post partita, ha descritto un match non scontato. “I primi 10 minuti li abbiamo approcciati bene, affrontavamo una squadra molto in salute. Sicuramente oggi il peso della partita era nelle nostre spalle. Pierozzi e non Diakité? Le scelte sono in base alla partita, Diakité si è comunque allenato meno. Ma Pierozzi ha delle qualità che può dare a questa squadra”.

Poi, l’analisi dei singoli. “Saric non l’abbiamo avuto. E’ rientrato alla penultima partita in panchina perché si è allenato con la squadra. Gomes è un titolare, l’ho sostituito solo perché era ammonito e la partita stava diventando difensiva. Su Le Douaron non c’è mai stato un malumore mirato. Gomes ha giocato e ha fatto bene sempre, non so perché si parla di lui. Brunori così è determinante. Di Francesco è tra i più duttili, speriamo di recuperare tutti. Blin finalmente da martedì tornerà ad allenarsi con noi“.

“Non ho mai avuto problemi con Brunori, sono state fatte scelte frutto di situazioni. Al rientro è stato il primo con cui ho parlato e ha manifestato una volontà importante. In settimana l’ho visto come un capitano, anche in partita. Oggi avremmo giocato così anche se avessimo avuto Di Mariano e Di Francesco. I ragazzi si sono adattati bene. Sirigu? Era il suo compleanno, ha messo la ciliegina sulla torta con una bella prestazione e con la vittoria”.





Dionisi, però, avverte: “Quanto fatto oggi sarà positivo solamente se martedì ci ritroveremo al meglio: concedo solamente un pizzico di euforia, poi rivoglio la stessa intensità. Ho ritrovato dopo la sosta una squadra con un rinnovato entusiasmo. Un allenatore può dire tutto quello che vuole, ma servono orecchie che ascoltano. Non era facile ritrovare questa energia, c’era sicuramente più preoccupazione”.

Infine, i tifosi e la possibile fine della contestazione all’allenatore. “Bello vedere la squadra riunita e sentire lo stadio in maniera diversa. La squadra ha sempre lottato, speriamo di meritarci tutto ciò anche alle prossime. La contestazione su di me? La condivido? Nì, le accetto. La prossima partita è difficile e importante, chi viene qua ha poco da perdere”.

