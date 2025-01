Mandelli: “Il Palermo ha fatto un’ottima prestazione e ha meritato”

Paolo Mandelli, allenatore del Modena, interviene in conferenza stampa per commentare la sconfitta col Palermo, la prima da quando siede sulla panchina dei “Canarini”.

“Avevamo tanto rispetto per il Palermo, è una società e una squadra importante – afferma – . Sappiamo che può accendersi in qualsiasi momento della stagione e della partita. Siamo arrivati con l’intenzione di dire la nostra”.

“Nel primo tempo abbiamo provato a fare qualcosa, se sulle tre/quattro occasioni che abbiamo avuto fossimo riusciti a fare gol magari la partita sarebbe cambiata, anche per via della situazione psicologica in cui sono loro. Trovando il gol del 2 – 0 è diventato sempre più difficile, il Palermo ha acquistato fiducia e serenità“.





“Il risultato è giusto, non si vince ai punti come nella boxe. Bisogna accettare il risultato del campo, il Palermo ha fatto un’ottima prestazione e ha meritato. Il Modena può uscire a testa alta”, conclude.

