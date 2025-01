Palermo, Blin torna ad allenarsi in gruppo: “Bentornato Alexis” / FOTO

Il Palermo recupera una pedina importante in vista della seconda parte di stagione: Alexis Blin è tornato ad allenarsi in gruppo in vista della partita contro la Juve Stabia.

Blin si è infortunato proprio contro la Juve Stabia nella partita d’andata: il 14 settembre alla 5a giornata di campionato il francese è dovuto uscire al 29′ del primo tempo per quella che si sarebbe poi rivelata essere una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro.

Blin può essere considerato un “nuovo acquisto” per il centrocampo, un reparto in cui il Palermo è più che coperto: il francese raggiunge infatti Ranocchia, Gomes, Segre, Verre, e Saric (molto discusso sul mercato).





IL POST

