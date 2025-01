Pulvirenti: “Pazienza, il Catania risalirà. Pelligra sta facendo investimenti importanti”

Antonino Pulvirenti, ex presidente del Catania, è tornato a parlare della squadra rossazzurra durante la cena celebrativa per la promozione del Belpasso nella massima serie dilettantistica.

Pulvirenti ha espresso il suo punto di vista sulla nuova società e sulla squadra di Toscano: “Bisogna aver un po’ di pazienza, non è facile vincere. Su 20 squadre, solo una ottiene la promozione diretta. Ho visto che c’è una dirigenza importante, un presidente che sta facendo investimenti significativi. Non tutto riesce subito, ma piano piano il Catania risalirà.”

L’ex presidente ha rivolto un appello diretto ai tifosi, sottolineando l’importanza del sostegno verso la squadra, specialmente nei momenti difficili: “Ai tifosi dico di stare vicino ai giocatori perché in campo scendono loro. Giusto che il tifoso contesti quando non è contento, ma attenzione: stiamo attorno a questi ragazzi, perché il campionato non è compromesso. Il Catania può ancora raggiungere una buona posizione nei playoff e andare in Serie B”. Pulvirenti ha ribadito che le contestazioni sono legittime, ma devono essere accompagnate da un supporto costante per aiutare la squadra a superare le difficoltà.





Rievocando un episodio iconico della sua presidenza, Pulvirenti ha parlato del famoso gol annullato a Bergessio contro la Juventus, episodio che aveva scatenato il suo celebre sfogo mediatico: “Ogni tanto mi passano i video sui social e rivedo le mie dichiarazioni di allora. Avevo ragione, ho fatto bene a dire quelle cose, perché in quel momento andavano dette.”.

Pulvirenti è stato una figura centrale nella storia recente del Catania, guidando il club in anni importanti, tra cui quelli della permanenza in Serie A. Nonostante le difficoltà e le polemiche del passato, il suo attaccamento ai colori rossazzurri è rimasto intatto, come dimostrano le sue parole cariche di speranza per il futuro del Catania.

