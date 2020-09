Nonostante il rischio legato allo sciopero, il Palermo è pronto per andare a Teramo e si allena come se si dovesse giocare regolarmente. Lo sciopero indetto dall’assocalciatori ha infatti avvolto la prima giornata di Serie C in un alone di dubbi per tutte le società interessate. Club come Turris e Catanzaro hanno già fatto sapere che, se non arriveranno notizie ufficiali, si presenteranno regolarmente alle sedi e agli orari prestabiliti, pronti per giocare.

Come riportato da Il Giornale di Sicilia, la trasferta per l’Abruzzo è in fase di organizzazione, naturalmente con tutti i dubbi del caso: il club di viale del Fante attende notizie dal dialogo tra Aic e Lega Pro sulle liste bloccate, anche perché il rischio, nel caso in cui una squadra non dovesse presentarsi, è al momento quello di sconfitta a tavolino e -1 in classifica.





Anche e soprattutto per questo motivo, la società rimane in una situazione di stallo, preoccupata dal fatto che alcuni club, anche schierando nella peggiore delle ipotesi i giovani del “vivaio”, potrebbero trarre vantaggio della situazione e far sì che le altre società subiscano penalizzazioni.

