L’attesa è finita, il gruppo che dovrà affrontare la Serie C è ormai (quasi) al completo. Dopo i colpi Kanoute e Rauti per l’attacco, Sagramola e Castagnini sono pronti a piazzare un ultimo colpo per completare la rosa.

Secondo quanto riportato da Benedetto Giardina de Il Giornale di Sicilia, il duo dirigenziale sarebbe pronto a riabbracciare Michele Somma. Il figlio di Mario Somma (tecnico del Potenza) è già stato alla corte di Sagramola e Castagnini ai tempi del Brescia: ora, secondo il quotidiano, sarebbe vicino a tornare in Italia, dal Deportivo La Coruna.





Con quest’altra aggiunzione, la difesa diventerebbe il reparto più ricco di scelte per Boscaglia, ma l’idea della società è quella di dare al tecnico gelese anche un’altra opzione a centrocampo: qui diventa importante la regola delle liste bloccate, che il Palermo ha intenzione di sfruttare al meglio, anche tesserando Fallani come “giovane di categoria” (in questo caso, pur facendo parte del gruppo, non occuperebbe un posto nei 22). Silipo, essendo 2001, non occupa spazio nella lista.

