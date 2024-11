Segre: “Niente tristezza e pianti. Sappiamo che possiamo fare di più”

Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, è stato intervistato per TRM e ha parlato del momento della squadra rosanero, reduce dal pari col Frosinone e in procinto di affrontare una sfida decisiva contro la Sampdoria.

Sulla distanza dalle prime tre, dice: “Niente tristezza e pianti, bisogna guardare avanti. Possiamo fare di più, lo sappiamo tutti. C’è grande positività e voglia di vincere”.

“Giocare al “Barbera” è bellissimo, penso che sia un’opportunità per tutti. Dobbiamo meritare la maglia e portarla in alto, vogliamo tutti riportare il Palermo dove merita. Lo stiamo cercando di fare. Speriamo che i risultati arrivino”, afferma.





“Noi in primis, poi i tifosi, siamo rammaricati per i risultati. Il calcio è anche fatto di sconfitte ed è giusto andare sotto la curva con i tifosi anche quando le cose non vanno bene”, conclude Segre.

