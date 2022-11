MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Quinta partita consecutiva senza vincere per l’Udinese di Sottil, che pareggia anche contro il Lecce in casa. I friulani rischiano di scivolare ancora in classifica, dopo la grande partenza con 6 vittorie nelle prime 8 gare.

Sabato c’è la super sfida tra Atalanta e Napoli mentre domenica sono in programma il derby della Capitale tra Roma e Lazio e il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Tanti big match decisivi per il prosieguo della stagione.

LE PARTITE

Venerdì 4 novembre

Udinese – Lecce: FINALE 1 – 1 Marcatori: 33’ p.t. Colombo (L), 23’ s.t. Beto (U)

Sabato 5 novembre

Empoli – Sassuolo: ore 15.00

Salernitana – Cremonese: ore 15.00

Atalanta – Napoli: ore 18.00

Milan – Spezia: ore 20.45

Domenica 6 novembre

Bologna – Torino: ore 12.30

Monza – Verona: ore 15.00

Sampdoria – Fiorentina: ore 15.00

Roma – Lazio: ore 18.00

Juventus – Inter: ore 20.45

LEGGI ANCHE

EUROPA LEAGUE, I RISULTATI DELL’ULTIMA GIORNATA DEI GIRONI