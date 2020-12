Non c’è mai storia nella partita tra Parma e Juventus, i bianconeri portano a casa i tre punti e mettono pressione alle milanesi. La 13a giornata di Serie A si era aperta con il pareggio tra Fiorentina e Verona: i viola non vincono in campionato da 8 turni. Vince agilmente invece la Sampdoria di Claudio Ranieri, battendo un Crotone sempre più ultimo in classifica.

Il Milan affronta il Sassuolo, mentre l’Inter è contro lo Spezia. Chiude il programma il big match tra Lazio e Napoli.





LE PARTITE

Sabato 19 dicembre

Fiorentina – Verona: FINALE 1 – 1 Marcatori: 8′ p.t. Veloso (V) su rigore, 19′ p.t. Vlahovic (F) su rigore

Sampdoria – Crotone: FINALE 3 – 1 Marcatori: 26′ p.t. Damsgaard (S), 36′ p.t. Jankto (S), 46′ p.t. Simy (C) su rigore, 20′ s.t. Quagliarella (S)

Parma – Juventus: FINALE 0 – 4 Marcatori: 21′ p.t. Kulusevski (J), 26′ p.t. Ronaldo (J), 3′ s.t. Ronaldo (J), 41′ s.t. Morata (J)

Domenica 20 dicembre

Torino – Bologna: ore 12.30

Benevento – Genoa: ore 15.00

Cagliari – Udinese: ore 15.00

Inter – Spezia: ore 15.00

Sassuolo – Milan: ore 15.00

Atalanta – Roma: ore 18.00

Lazio – Napoli: ore 20.45

