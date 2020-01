Non è un grande Milan ma grazie a Rebic espugna Brescia e conquista la terza vittoria consecutiva che lo porta a ridosso della zona Uefa. Il Brescia costruisce molto ma non trova il gol e con 2 punti in 6 gare annaspa al penultimo posto.

Nel programma della 21a giornata spiccano il derby di Roma e la sfida Napoli – Juventus che però non ha più il fascino degli ultimi anni visto il pessimo rendimento degli azzurri.

LE PARTITE

Brescia – Milan: FINALE 0 – 1 Marcatori: 26′ s.t. Rebic (M)

Sabato 25 gennaio

Spal – Bologna: ore 15.00

Fiorentina – Genoa: ore 18.00

Torino – Atalanta: ore 20.45

Domenica 26 gennaio

Inter – Cagliari: ore 12.30

Parma – Udinese: ore 15.00

Sampdoria – Sassuolo: ore 15.00

Verona – Lecce: ore 15.00

Roma – Lazio: ore 18.00

Napoli – Juventus: ore 20.45

SERIE B, IL PROGRAMMA DELLA 21a GIORNATA