Grande vittoria del Sassuolo che batte 4 – 2 la Roma. I neroverdi fanno passare una prima mezz’ora da incubo per gli uomini di Fonseca, che si ritrovano sotto di tre reti per via dello show messo in piedi da Caputo e Boga.

La 22a giornata di Serie A si apre con una vittoria del Bologna nei minuti finali contro il Brescia che per gli ospiti significa restare all’ultimo posto; pareggio del Cagliari contro il Parma: sardi beffati al 94′ da Cornelius.

I RISULTATI

Sabato 1 febbraio

Bologna – Brescia: FINALE 2 – 1 Marcatori: 36′ s.t. Torregrossa (BR), 43′ p.t. Orsolini (BO), 45′ s.t. Bani (BO)

Cagliari – Parma: FINALE 2 – 2 Marcatori: 19′ p.t. Joao Pedro (C), 42′ p.t. Kucka (P), 9′ s.t. Simeone (C), 45′ +4 s.t. Cornelius (P). All’8′ s.t. Joao Pedro (C) sbaglia un rigore

Sassuolo – Roma: FINALE 4 – 2 Marcatori: 7′ p.t. Caputo (S), 16′ p.t. Caputo (S), 26′ p.t. Djuricic (C), 10′ s.t. Dzeko (R), 27′ s.t. Veretout (R) su rigore, 29′ s.t. Boga (S). Al 24′ s.t. espulso Pellegrini (R)

Domenica 2 febbraio

Juventus – Fiorentina: ore 12.30

Atalanta – Genoa: ore 15.00

Lazio – Spal: ore 15.00

Milan – Verona: ore 15.00

Lecce – Torino: ore 18.00

Udinese – Inter: ore 20.45

Lunedì 3 febbraio

Sampdoria – Napoli: ore 20.45

LEGGI ANCHE

SERIE B, I RISULTATI DELLA 22a GIORNATA