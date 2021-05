Si avvicina l’ultima giornata di Serie A con alcune squadre pronte a giocarsi la chance della vita per decidere chi potrà accedere o meno all’Europa. Il discorso retrocessione è ormai archiviato con tre squadre già condannate – Parma, Crotone e Benevento – che ripartiranno dalla B.

Succederà tutto nella parte alta della classifica, quindi, con Atalanta e Milan – rispettivamente 78 e 76 punti – che si sfideranno per il secondo posto. Nella corsa si inserisce anche il Napoli che ha gli stessi punti dei rossoneri e in casa farà di tutto per vincere contro un Verona già salvo.





In ballo anche la Juventus nel discorso Champions (soltanto un punto in meno di Milan e Napoli) che è chiamata a vincere fuori casa contro il Bologna per mantenere qualche speranza di qualificazione.

LE PARTITE

Sabato 22 maggio

Cagliari – Genoa: ore 20.45

Crotone – Fiorentina: ore 20.45

Sampdoria – Parma: ore 20.45

Domenica 23 maggio

Inter – Udinese: ore 15.00

Atalanta – Milan: ore 20.45

Bologna – Juventus: ore 20.45

Napoli – Verona: ore 20.45

Sassuolo – Lazio: ore 20.45

Spezia – Roma: ore 20.45

Torino – Benevento: ore 20.45

