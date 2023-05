MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dopo la penalizzazione per la questione “plusvalenze”, arriva il patteggiamento della Juventus per la “manovra stipendi”. Ma la classifica non cambia. I bianconeri non si vedono decurtati altri punti, ricevono solo ammende (QUI I DETTAGLI).

La Juventus resta settima e a quota 59 punti: ciò significa che i bianconeri hanno ancora possibilità nell’ultima giornata di agguantare anche il quinto o sesto posto, che possono valere la qualificazione in Europa League (a meno di ulteriori interventi sanzionatori da parte della UEFA).

LA CLASSIFICA DI SERIE A NON CAMBIA DOPO IL PATTEGGIAMENTO DELLA JUVENTUS

Napoli 87 punti

Lazio 71

Inter 69

Milan 67

–

Atalanta 61

Roma 60

–

Juventus 59 (-10)

–

Torino 53

Fiorentina 53

Monza 52

Bologna 51

Udinese 46

Sassuolo 45

Empoli 43

Salernitana 42

Lecce 36

Spezia 31

–

Verona 31

Cremonese24

Sampdoria 19

LEGGI ANCHE

JUVENTUS, LE MOTIVAZIONI PER LA PENALIZZAZIONE SULLE PLUSVALENZE

PERCHÉ TONALI E SCALVINI NON CONVOCATI DA MANCINI?